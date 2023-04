Vaticano: Papa in Piazza San Pietro ha benedetto le palme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è giunto in Piazza San Pietro dove ha benedetto le palme e dato avvio alla solenne celebrazione della domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato sotto l'obelisco o bordo della papamobile, attraversando il corridoio tra i fedeli. Sono circa 30 mila quelli accorsi in piazza per assistere alla messa. Il Papa, dimesso ieri mattina dal policlinico Gemelli, è ancora convalescente e la sua voce è apparsa debole. (Civ)