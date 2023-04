Business news: Pakistan rimosso da lista Ue dei “Paesi terzi ad alto rischio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha rimosso il Pakistan dalla sua lista dei “Paesi terzi ad alto rischio”, che include quegli Stati nei quali secondo Bruxelles non esiste un sistema di regolamentazione o una cornice legale adeguata a impedire crimini finanziari e altre attività che costituiscano un rischio per la sicurezza del blocco. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero del Commercio di Islamabad, secondo cui la decisione dovrebbe favorire le attività economiche in Pakistan e gli scambi commerciali con l’Ue. “Questo sviluppo rasserenerà gli operatori economici europei e, probabilmente, ridurrà i costi e i tempi delle transazioni finanziarie e legali da parte di individui e di società pachistane in Ue”, si legge nel documento. La notizia è stata commentata su Twitter anche dal ministro degli Esteri Bilawal Bhutto-Zardari, secondo cui imprese e personalità del Pakistan “non saranno più soggette a controlli doganali rafforzati” da parte degli operatori europei. (Inn)