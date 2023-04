Business news: Emirati, compagnia logistica Dp World ha investito oltre 10 miliardi di dollari dal 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia emiratina di logistica e operatore di terminal marittimi Dp World ha investito oltre 10 miliardi di dollari nel settore dei servizi logistici all'estero dal 2012, diventando uno dei primi cinque investitori nel settore. Lo hanno riferito gli ultimi dati degli investimenti diretti esteri (Ide), diffusi dal sito web d’informazione economica “Trade Arabia”, secondo il quale gli investimenti nel settore da parte della compagnia emiratina hanno raggiunto i 320 milioni di dollari nell’ultimo anno. "I dati dimostrano dove ci troviamo a livello globale nel settore della logistica, non solo nell'ultimo anno. Le aziende di Dp World hanno a che fare con la vita delle persone in tutto il mondo ogni giorno", ha spiegato l’amministratore delegato della società emiratina, Sultan Ahmed bin Sulayem, commentando i risultati. "A volte il nostro intervento è tangibile, mentre altre volte agiamo nell’ombra assicurandoci che persone e imprese ricevano i beni di cui hanno bisogno. Investire nelle economie in via di sviluppo aiuta il commercio ad andare oltre, facilita la crescita economia, attrae investimenti esteri e genera migliaia di posti di lavoro, migliorando la qualità della vita di tutti”, ha aggiunto. (Res)