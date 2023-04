Business news: emiratina Adnoc firma accordo con regione tedesca Vestfalia per produzione e trasporto ammoniaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico emiratino Adnoc ha firmato un accordo preliminare con il governo della regione tedesca della Renania settentrionale - Vestfalia e Currenta, un fornitore di servizi per l'industria chimica che gestisce uno dei più grandi siti in Europa, per esplorare opportunità per la creazione di una catena del valore dell'ammoniaca a basse emissioni di carbonio. Secondo quanto riferito dalla stessa Adnoc in un comunicato, l'obiettivo del memorandum d’intesa è favorire la produzione e il trasporto di ammoniaca a basse emissioni di carbonio e la sua applicazione come combustibile nella generazione di energia, compresi i test su scala industriale presso il sito di Currenta a Dormagen, in Germania. L'accordo, si legge nel comunicato, è stato firmato a Dusseldorf, in Germania, da Mona Neubaur, vice primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia e ministro di Stato per l'Economia, l'Industria, la Protezione del clima e l'Energia, da Musabbeh al Kaabi, direttore esecutivo di Adnoc del dipartimento per soluzioni a basso impatto di carbonio e la crescita internazionale, e Frank Hyldmar, amministratore delegato di Currenta. In dichiarazioni rilasciate in occasione della firma, Al Kaabi ha evidenziato che le attività della propria azienda legate all’ammoniaca sono “in rapida crescita” e ciò è reso possibile dalle “abbondanti e competitive risorse energetiche degli Emirati Arabi Uniti”. “Adnoc si impegna a soddisfare la crescente domanda globale di energia a bassa intensità di carbonio. In tal modo, siamo molto lieti di collaborare con il governo della Renania settentrionale e Currenta per de-carbonizzare congiuntamente il cuore industriale vitale della Germania”, ha aggiunto il direttore esecutivo. “L'ammoniaca ha il potenziale per svolgere un ruolo importante nella de-carbonizzazione, ad esempio come vettore di idrogeno o come combustibile nella generazione di calore”, ha fatto notare Hyldmar. (Res)