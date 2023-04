Business news: Giordania, la Bers sovvenzionerà la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sosterrà la costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue nella regione di Ghabawi, nella parte orientale della Giordania. L'accordo prevede una sovvenzione di 30 milioni di euro da parte della Bers, come precisato dall'emittente nazionale giordana Al Mamlaka. Durante l'incontro con la presidente della Bers, Odile Renaud-Basso, il primo ministro giordano Bisher Al Khasawneh ha ricordato che l’istituto di credito europeo è uno dei partner più importanti della Giordania sia nel settore pubblico che in quello privato e si è augurato che questa possa aumentare il volume degli investimenti in molte aree vitali del Paese. Al Khasawneh ha ricordato l'intenzione del governo di varare una nuova legge sul partenariato tra settore pubblico e privato, in modo tale da ridurre gli ostacoli presenti nell'attuale legislazione alla realizzazione di molti progetti di sviluppo e di servizi. (Res)