Business news: rinnovato accordo bilaterale fra Uganda e Arabia Saudita per invio di manodopera nel Paese del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Uganda ed Arabia Saudita hanno rinnovato un accordo bilaterale che consente la ripresa dell'esportazione di manodopera nel Paese del Golfo. Lo ha annunciato ai media la ministra ugandese del Lavoro, Betty Amongi, ricordando che l'accordo era stato sospeso a dicembre dopo le accuse di presunti maltrattamenti e torture ai danni di lavoratori ugandesi trasferitisi in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, alcuni migranti ugandesi si sarebbero addirittura suicidati per i presunti maltrattamenti subiti. Nel nuovo accordo, ai lavoratori ugandesi viene concesso di appellarsi alle autorità competenti in caso di controversie contrattuali, ed entrambi i Paesi istituiranno un meccanismo per risolvere le questioni relative al benessere e ai diritti dei lavoratori domestici. "Entrambe le parti devono adottare misure legali contro i datori di lavoro e le agenzie interinali per qualsiasi violazione di leggi, norme e regolamenti nei due Paesi", ha dichiarato la ministra ugandese. Secondo i media locali, almeno 150mila ugandesi vivono e lavorano in Arabia Saudita, la maggior parte dei quali è impegnata come collaboratori domestici. (Res)