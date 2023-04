Business news: Sudafrica, dipendenti pubblici ottengono aumento di stipendio del 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti pubblici in Sudafrica hanno ottenuto un aumento di stipendio del 7,5 per cento, al termine di negoziati con il governo sostenuti dal sindacato di categoria, l'Associazione dei dipendenti pubblici (Psa). L'aumento, hanno riferito ai media fonti sindacali, entrerà in vigore da domani, 1 aprile. La richiesta iniziale del Psa, cui aderiscono quasi 25mila dipendenti pubblici, era un aumento pari al 10 per cento dello stipendio, ma le autorità lo hanno respinto giustificando il loro rifiuto con la crisi economica in atto. L'accordo è stato tuttavia accolto con favore dai leader sindacali. "Anche se non è tutto quello che volevamo, crediamo che il 7,5 per cento (in più) avrà molto più senso economico per i nostri membri date le difficoltà in cui si trovano", ha detto Reuben Maleka, vicedirettore generale ad interim del Psa. L'intesa chiude un periodo di scioperi indetti da parte dei dipendenti dopo un primo fallimento delle trattative salariali avviate. (Res)