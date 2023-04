Fvg 2023: urne aperte oggi e domani, 13 liste e quattro candidati alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo Moretuzzo è il candidato del centrosinistra che in Friuli Venezia Giulia si presenta unito. L’ex sindaco di Mereto di Tomba e consigliere regionale uscente del Patto per l’autonomia ha messo d’accordo Partito democratico e Movimento 5 stelle, raccogliendo anche il sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra, Slovenska skupnost e Open Sinistra Fvg. Per la sua campagna elettorale si sono spesi i maggiori esponenti di Pd e M5s, da Elly Schlein a Giuseppe Conte, venuto più volte sul territorio a sostenere il candidato. Corre invece da solo il Terzo Polo: Azione-Italia Viva, +Europa e Renew Europe hanno scelto di puntare su Alessandro Maran. Ex segretario regionale dei Ds, deputato e senatore per quattro legislature con Ulivo, Pd e Scelta civica, Maran si propone come alternativa ai due schieramenti, considerati troppo appiattiti su posizioni sovraniste, da un lato, e populiste, dall’altro. Unica donna a correre per la presidenza è Giorgia Tripoli, sostenuta da un insieme di forze e associazioni riunite sotto l’ombrello di “Insieme Liberi”. Ne fanno parte, tra le altre, Italexit per l’Italia, Movimento 3V, Gilet Arancioni, Popolo della Famiglia e il Comitato UniUd contro il Green Pass. (segue) (Frt)