Business news: Algeria, 4,4 miliardi di dollari di introiti alle banche derivati dalla finanza islamica

- Il presidente dell'Associazione professionale delle banche e delle istituzioni finanziarie (Abef), Lazhar Latrèche, ha annunciato che in Algeria le banche hanno raccolto oltre 594 miliardi di dinari (pari a 4,4 miliardi di dollari) da operazioni legate alla finanza islamica. In una dichiarazione all'agenzia di stampa ufficiale algerina "Aps", Latrèche ha riferito che l'adozione di misure di finanza islamica e il miglioramento dei tassi di interesse hanno contribuito all'aumento complessivo dei depositi, due fattori che hanno consentito alle banche di concedere più prestiti nel 2022, con un aumento dell'8,75 per cento rispetto al 2021. Il presidente di Abef ha aggiunto che c'è stato anche un netto miglioramento dei servizi delle banche e che le pratiche di credito vengono elaborate entro un periodo non superiore a 20 giorni. Infine, ha menzionato la creazione e diffusione di oltre 3.640 sportelli automatici e di 37 mila terminali di pagamento elettronico (Pos), con un incremento del 23 per cento nel 2022 rispetto all'anno precedente. In particolare, i pagamenti tramite Pos sono aumentati del 27,99 per cento, con oltre 2,7 milioni di transazioni per un totale di 19 miliardi di dollari. (Ala)