Business news: Oman, a febbraio prodotti quasi 30 milioni di barili di petrolio

- La produzione di greggio e condensato del Sultanato dell'Oman durante il mese di febbraio è stata di 29,7 milioni di barili, ovvero un tasso giornaliero di 1,06 milioni di barili. Lo ha riferito il ministero dell'Energia e dei Minerali in un comunicato ripreso dall'agenzia stampa ufficiale secondo cui i quantitativi totali di greggio esportati all'estero a febbraio ammontano a 23,67 milioni di barili, ovvero una media giornaliera di 845mila barili, con un aumento dello 0,6 per cento rispetto a gennaio 2023.Il ministero ha reso noto che la produzione media giornaliera di gas naturale per il Sultanato dell'Oman a febbraio è stata di 140,5 milioni di metri cubi, mentre le esportazioni di gas naturale liquefatto nello stesso mese sono state di 999,3 mila tonnellate. (Res)