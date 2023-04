Business news: Costa d’Avorio, ministro Esteri cinese Qin promette industrializzazione e aumento scambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende promuovere l’industrializzazione e la cooperazione con la Costa d’Avorio, soprattutto per quanto concerne l’agricoltura, le infrastrutture e l’economia digitale. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Qiang, al termine di un incontro con l’omologo ivoriano, Patrick Achi, a margine della Conferenza annuale del Forum di Boao per l’Asia, in programma nella provincia meridionale cinese di Hainan dal 28 al 31 marzo prossimi. La Cina considera la Costa d’Avorio “un partner chiave” nel Continente ed è determinata a sostenere Yamoussoukro nel contrasto del terrorismo e nel conseguimento dell’autosufficienza alimentare. (Res)