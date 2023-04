Business news: Burkina Faso, entra in vigore in otto regioni su 13 lo stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Burkina Faso è entrato in vigore in otto regioni su 13 lo stato di emergenza voluto dalla giunta militare. Lo ricorda "Rfi", precisando che la misura d'eccezione approvata dalla giunta militare al potere sarà applicata sulla metà del territorio nazionale: le restrizioni coinvolgono infatti 21 province sulle 45 totali, distribuite in otto regioni fra cui quelle di Soum, Tapoa, Namentenga, Bam e Sanmatenga, al centro di regolari scorribande di gruppi armati che attaccano i civili. La misura è stata adottata il 24 marzo dal Consiglio dei ministri ad interim. Al termine dell'incontro, il ministro della Giustizia e dei Diritti Umani, incaricato dei Rapporti con le Istituzioni e custode dei Sigilli, Bibata Nébié Ouédraogo, ha dichiarato che "l'adozione di questo decreto permette di rafforzare l'esistenza di mezzi legali nel contesto della lotta al terrorismo in queste regioni". Dal 10 marzo l'esercito burkinabè ha intensificato l'offensiva contro i gruppi armati attivi nel Paese effettuando diverse operazioni aeree in località colpite dal terrorismo. Giovedì scorso, durante una visita di lavoro di 48 ore nella città centro-settentrionale di Kaya, il presidente della Transizione, il capitano Ibrahim Traoré, ha ribadito la sua determinazione a lavorare per la riconquista del territorio, il ritorno della pace e della sicurezza, oltre che per lo sviluppo del Paese. Lo stesso giorno, in diretta sulla televisione nazionale "Rtb", l'esercito ha presentato un campione di droni da attacco e sorveglianza ed elicotteri da combattimento di nuova acquisizione al fine di rafforzare la flotta aerea delle forze armate nazionali nell'ambito della lotta al terrorismo. Nel Paese crescono tuttavia le proteste dell'opposizione contro le restrizioni alle libertà di espressione, con il limite imposto ai raduni ed il potere concesso ai militari di perquisire alcune abitazioni. (Res)