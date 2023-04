Business news: assalto a petroliera danese nel golfo di Guinea, pirati prendono in ostaggio membri dell'equipaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pirati hanno abbandonato la nave petroliera danese Monjasa Reformer, assaltata dai pirati la scorsa settimana nel Golfo di Guinea, portando con sé alcuni membri dell'equipaggio, mentre altri sono stati portati in salvo. Lo rende noto in un comunicato la compagnia proprietaria della nave, Monjasa. "I nostri pensieri sono rivolti ai membri dell'equipaggio ancora dispersi e alle loro famiglie durante questo periodo stressante. Monjasa continuerà a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per sostenere il ritorno sicuro dei nostri marittimi alle loro famiglie", si legge nella nota, in cui si precisa che i membri dell'equipaggio soccorsi sono tutti in buona salute e stanno ricevendo le dovute cure in un ambiente sicuro. Non sono stati segnalati danni alla nave o al suo carico. La petroliera e chimichiera battente bandiera liberiana Monjasa Reformer è stata abbordata da cinque persone armate sabato scorso a 140 miglia a ovest di Port Pointe-Noire, nella Repubblica del Congo, con a bordo 16 membri dell'equipaggio. Il Reformer successivamente è scomparso, ma è stato successivamente localizzato dalla Marina francese al largo di Sao Tome e Principe. (Res)