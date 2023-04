Business news: Africa, commissione economica Onu lancia programma per modernizzare settore statistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione economica per l'Africa delle Nazioni Unite (Cea) ha lanciato un nuovo programma per aiutare gli Stati membri a modernizzare i dati amministrativi a fini statistici. Il programma, riferisce l'agenzia di stampa panafricana "Apa", si inserisce nella tabella di marcia per agevolare la modernizzazione del settore statistico in Africa, che è stata di recente approvata dalla Conferenza dei ministri delle finanze e della pianificazione economica della Corte dei conti. In una dichiarazione rilasciata a nome del sistema delle Nazioni Unite in Camerun, Adama Coulibaly, capo della sezione delle iniziative sub-regionali presso l'Ufficio Cea per l'Africa centrale, ha sottolineato la necessità che i sistemi statistici nazionali "si trasformino e si modernizzino per essere più agili e più resistenti alle crisi” come lo ha reso necessario la pandemia. "Il Covid-19 ha dimostrato che i nostri sistemi statistici devono allontanarsi dagli attuali modi tradizionali di operare per essere in grado di supportare efficacemente lo sviluppo sostenibile e le agende di trasformazione dei paesi”, ha detto Coulibaly. (Res)