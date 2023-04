Business news: governo Camerun abbandona progetto di Banca agricola a favore di un fondo creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Camerun ha deciso di non creare una Banca agricola, come programmato fin dal 2011 dal presidente Paul Biya, ma di creare al suo posto un fondo per agevolare l'erogazione del credito alle realtà del settore. Come riferito da "Financial Afrik", il governo ha preferito creare i presupposti per il sostegno delle attività "agricole, zootecniche e ittiche" tramite enti creditizi che operano nello sviluppo di prodotti finanziari. Attraverso il fondo, le autorità intendono creare un meccanismo di condivisione del rischio e garantire una gestione degli investimenti a loro avviso più sicura. Per il momento il governo non ha indicato l'ammontare della dotazione per consentire il funzionamento del neonato Fondo. La decisione chiude definitivamente il capitolo di istituzione di una Banca agricola, progetto sul quale il governo si era già espresso negativamente nel marzo del 2018, quando il ministero delle Finanze ne aveva annunciato ufficialmente la "sospensione" a causa della difficile situazione economica. (Res)