Business news: Mauritius, Banca africana di Sviluppo concede prestito da 250 milioni di dollari per sostegno alla ripresa

- Il Consiglio di amministrazione della Banca africana di sviluppo (Afdb) ha approvato la concessione di un prestito di 250 milioni di dollari al governo delle isole Mauritius, fondi che saranno destinati ad attuare il programma nazionale di sostegno alla competitività e alla resilienza economica. In una nota, Afdb ha precisato che il programma si compone in due fasi. Obiettivo della prima sarà quello di rafforzare la partecipazione e la competitività del settore privato in settori chiave, quali quello agro-industriale e della pesca, e di promuovere un ambiente favorevole alle imprese e alla valorizzazione dei due settori. Le autorità intendono inoltre rafforzare la ripresa verde e la resilienza climatica, sostenere la transizione ecologica e gli sforzi di governance ambientale. È stato inoltre istituito un fondo di rotazione per l'industria della canna da zucchero e il governo svilupperà una politica di acquacoltura volta a sfruttare l'enorme potenziale dell'industria dell'acquacoltura dell'isola. L'attuazione di questa prima componente del progetto consentirà secondo le stime delle autorità di aumentare la quota di agricoltura, silvicoltura e pesca del 2 per cento nel 2024 nel prodotto interno lordo, contro lo 0,93 per cento registrato nel 2017, 2018 e 2019. Per quanto riguarda la seconda fase il progetto lancerà un programma di prestiti al settore industriale a emissioni zero per fornire un'opzione praticabile alle aziende industriali e incentivarle a generare energia rinnovabile - solare ed eolica - per il proprio consumo. Il progetto dovrebbe inoltre consentire al governo di mettere in atto un quadro nazionale per la biomassa per aiutare a raggiungere l'obiettivo di produrre il 60 per cento di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, eliminando gradualmente l'uso del carbone. (Res)