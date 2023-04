Fvg 2023: urne aperte oggi e domani, 13 liste e quattro candidati alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aperte le urne per la corsa a quattro alla guida della Regione Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani il Friuli Venezia Giulia torna al voto per eleggere il Consiglio regionale, il nuovo presidente di Regione e i sindaci di 24 Comuni. Tra questi, ci sono anche Udine e Sacile, gli unici due che superano i 15 mila abitanti e che potrebbero andare al ballottaggio. Per le elezioni regionali, sono in tutto tredici le liste presentate, a sostegno di quattro candidati: il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra; Massimo Moretuzzo, candidato di Partito democratico e Movimento 5 stelle; Alessandro Maran, per il Terzo Polo; Giorgia Tripoli, supportata da Insieme liberi, lista ispirata dal mondo No Vax. Con Fedriga si è schierato compatto tutto il centrodestra: Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, oltre alle liste Fedriga Presidente e Autonomia responsabile. Il governatore uscente è a caccia della riconferma: sarebbe la prima volta in Friuli Venezia Giulia dall’introduzione dell’elezione diretta del presidente di Regione. Rispetto al 2018 il peso specifico dei partiti interni alla coalizione è cambiato, con l’ascesa anche a livello regionale di Fratelli d’Italia. Molti i “fedelissimi”, provenienti soprattutto dal Carroccio, che questa volta corrono con la lista del presidente. (segue) (Frt)