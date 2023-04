Fvg 2023: urne aperte oggi e domani, 13 liste e quattro candidati alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La votazione per le elezioni regionali si svolge oggi, domenica 2 aprile, dalle ore 7 alle 23 mentre lunedì 3 aprile le urne rimarranno aperte dalle 7 fino alle 15. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 16 aprile, dalle 7 alle 23 e lunedì 17 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio delle elezioni regionali, invece, avrà luogo lunedì 3 aprile, a partire dalle 15 e inizierà immediatamente dopo la chiusura delle urne, dando precedenza a quelle amministrative. Saranno 47 i consiglieri regionali eletti, tra cui uno riservato alla minoranza slovena, a cui vanno aggiunti poi il candidato eletto presidente e il secondo per numero di voti, per un totale di 49 seggi. La ripartizione avviene su base circoscrizionale. Infine, per eleggere i propri consiglieri una lista deve superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, che diventa dell’1,5 per cento se fa parte di una coalizione che ha superato il 15 per cento, oppure ottenere in una circoscrizione almeno il 20 per cento dei voti. In aggiunta, è possibile esercitare anche un voto disgiunto. (Frt)