Business news: ministro Finanze Hong Kong, vogliamo diventare hub regionale per le tecnologie verdi

- Hong Kong vuole diventare un “hub regionale” per le tecnologie verdi. Lo ha dichiarato il segretario alle Finanze Paul Chan Mo-po nel corso di una conferenza organizzata dal quotidiano “South China Morning Post”. La Regione amministrativa speciale, ha ricordato l’alto funzionario, già ospita un gran numero di compagnie tecnologiche verdi e nel febbraio scorso ha emesso le prime obbligazioni verdi “tokenizzate”, operazione senza precedenti a livello mondiale. Lo scorso anno l’ex colonia britannica ha anche raggiunto il primato in Asia per emissione di debiti verdi e sostenibili, raccogliendo 80 miliardi di dollari. “Le nostre ambizioni – ha tuttavia aggiunto Chan – sono molto più grandi. Siamo determinati a posizionarci come centro della tecnologia e della finanza verde”. Per raggiungere tale obiettivo, secondo il segretario, Hong Kong deve iniziare a costruire “un ecosistema tecnologico verde” e “incoraggiare la collaborazione tra settori diversi per la ricerca e lo sviluppo”. Occorrerebbe anche promuovere ulteriormente l’innovazione, aiutare le imprese a crescere più velocemente e più facilmente, coltivare e attirare talenti da tutto il mondo. Chan ha ricordato anche gli sforzi del governo locale per promuovere Hong Kong a livello internazionale dopo l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia di Covid-19. “Abbiamo grandi risorse di capitali, di talenti e di esperienza. Il governo centrale della Cina ci sostiene pienamente”, ha concluso il segretario alle Finanze. (Cip)