Business news: Huawei, utile crollato del 69 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica per le telecomunicazioni cinese Huawei ha registrato un crollo dell'utile del 69 per cento nel 2022. Lo ha comunicato l'azienda, secondo cui il dato riflette fattori quali le ricadute delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, l'aumento dei costi delle materie prime e le restrizioni pandemiche in Cina. Lo scorso anno Huawei ha generato un utile netto di 35,6 miliardi di yuan (5,2 miliardi di dollari), il 68,7 per cento in meno rispetto al record di 113,7 miliardi di yuan del 2021, conseguito grazie alla vendita del marchio di smartphone Honor. Nel 2022 il fatturato della compagnia è invece aumentato dello 0,9 per cento a 642,3 miliardi di yuan (93,3 miliardi di dollari), grazie alla stabilizzazione delle attività seguita al crollo delle vendite del 28 per cento registrato nel 2021. (Cip)