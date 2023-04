Business news: entra in vigore l'accordo di libero scambio tra Israele ed Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri di Israele, Eli Cohen, e l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Tel Aviv, Mohamed al Khaja, hanno firmato un accordo doganale che consentirà l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, firmato nel maggio 2022. Alla cerimonia ha preso parte il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. "Questo storico accordo firmato con gli Emirati Arabi Uniti continua a dare i suoi frutti a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi. L'accordo doganale firmato porterà all'attuazione dell'accordo di libero scambio tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti a partire dal primo aprile, che riduce i dazi doganali, abbassa il costo della vita e inietta energia negli affari tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Sono certo che saremo in grado di espandere il cerchio di pace tra Israele e altri Paesi della nostra regione", ha affermato Netanyahu. Da parte sua, il capo della diplomazia ha dichiarato: "L'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio è una notizia importante per l'economia israeliana, per il rafforzamento dei legami con gli Emirati Arabi Uniti ed è un'ulteriore testimonianza dell'importanza degli Accordi di Abramo. Attualmente stiamo cercando di espandere gli Accordi di Abramo ad altri Paesi". Con l'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio, "i dazi doganali saranno abbassati o annullati su circa il 96 per cento delle merci e consentiranno alle aziende israeliane di accedere alle gare d'appalto del governo degli Emirati Arabi Uniti", ha aggiunto Cohen. Nel 2022, il commercio bilaterale ha raggiunto oltre 2,5 miliardi di dollari (esclusi software e servizi), facendo degli Emirati il​​ 16esimo partner commerciale di Israele. (Res)