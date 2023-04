Business news: Giordania, Siria, Iraq e Libano firmano accordo per integrazione economica agricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania, Siria, Iraq e Libano hanno firmato a Damasco un memorandum d'intesa, finalizzato al raggiungimento dell'integrazione economica agricola a livello regionale. Lo riferiscono l'agenzia di stampa filogovernativa “Sana” e l'emittente giordana “Al Mamlaka”. La firma dell’accordo è avvenuta in occasione della visita dei ministri dell’Agricoltura di Giordania, Iraq e Libano, rispettivamente Khaled al Hanifat, Abbas al Alaywi e Abbas al Haj Hassan. In questa occasione, il ministro dell'Agricoltura giordano, Khaled al Hanifat, ha invitato "ad espandere la cooperazione in un quadro arabo includendo più Paesi arabi", indicando che ciò avrà un effetto positivo sulla "sicurezza alimentare e sui popoli arabi". Il ministro ha ricordato che “la Giordania ha una ricca esperienza nel settore agricolo e può sostenere il settore in Siria, Libano e Iraq”. Da parte sua, il ministro siriano dell'Agricoltura, Mohammad Hassan Qatana, ha affermato che grazie al protocollo "saranno presentati progetti di investimento nel campo della creazione di strutture per l'allevamento e il foraggio", aggiungendo che l'obiettivo ultimo di tutti gli sforzi è quello di garantire la sicurezza alimentare, perché l'accordo quadripartito è un passo avanti e il resto dei Paesi arabi è invitato ad aderirvi”. A sua volta, il ministro iracheno dell'Agricoltura, Abbas al Alaywi, ha indicato che "questo protocollo è un punto di partenza per il lavoro congiunto e la cooperazione nel settore agricolo, da cui dipende la maggior parte dei popoli arabi, e offre anche mercati per la vendita dei prodotti nei quattro Paesi". Il ministro libanese dell'Agricoltura, Abbas Hajj Hassan, ha aggiunto che "il protocollo è un passo fondamentale per un'azione araba congiunta che partirà da Damasco", auspicando che nel prossimo futuro includa tutti i Paesi arabi. (Lib)