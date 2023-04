Business news: Iraq, Baghdad ed Erbil verso il riavvio delle esportazioni petrolifere verso la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale dell’Iraq e quello della regione autonoma del Kurdistan stanno discutendo le fasi e i meccanismi di esportazione del petrolio dai giacimenti sotto il controllo di Erbil, a seguito della sentenza del tribunale arbitrale internazionale di Parigi che obbliga la Turchia a non importare il greggio curdo senza il benestare di Baghdad. Secondo quanto riferisce l’emittente ruca “Rudaw”, una delegazione del governo regionale del Kurdistan si è recata a Baghdad per discutere il dossier. L'incontro a Baghdad è stato presieduto dal ministro del Petrolio iracheno, Hayyan Abdul Ghani, e dal ministro delle Risorse naturali del governo di Erbil, Kamal Mohammed. In una dichiarazione, il ministero del petrolio iracheno ha affermato che l'incontro ha discusso “dei nuovi meccanismi e dati” relativi alle esportazioni di petrolio della regione del Kurdistan, senza fornire ulteriori dettagli. Come confermato dal portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Johad, il governo federale ha interrotto le esportazioni di petrolio dalla regione autonoma del Kurdistan e dai giacimenti situati nella provincia di Kirkuk dopo che il Paese ha vinto la causa arbitrale contro la Turchia, che secondo il tribunale arbitrale di Parigi ha violato le disposizioni dell’accordo sull’oleodotto iracheno-turco firmato nel 1973. In base a quanto riferiscono i media iracheni, lo scorso 25 marzo dopo aver avvisato gli operatori petroliferi iracheni presso il porto di Ceyhan a non caricare petrolio esportato dai giacimenti curdi senza l’approvazione del governo di Baghdad, le autorità della Turchia hanno successivamente interrotto il pompaggio del greggio iracheno dall'oleodotto. In seguito, il governo federale iracheno ha interrotto le operazioni sul suo lato di oleodotto nella provincia di Kirkuk. (Res)