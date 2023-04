Business news: saudita Aramco acquista 10 per cento quote di compagnia petrolchimica cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso energetico dell’Arabia Saudita Saudi Aramco ha firmato un accordo da 3,6 miliardi di dollari con cui ha acquisito il 10 per cento delle quote di Rongsheng Petrochemical, società cinese quotata nella borsa di Shenzhen specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti raffinati, petrolchimici e fibre chimiche. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”, l’accordo amplierà in modo significativo le operazioni di Saudi Aramco nel Paese asiatico. In base a quanto stabilito in un accordo di vendita a lungo termine (circa 20 anni), Aramco fornirà 480.000 barili di greggio al giorno all'affiliata di Rongsheng, Zhejiang Petroleum and Chemical (Zpc). Rongsheng possiede inoltre una partecipazione del 51 per cento di Zpc, che a sua volta possiede e gestisce il più grande complesso integrato di raffinazione e prodotti chimici in Cina con una capacità di trattare 800.000 barili al giorno di greggio e di produrre 4,2 milioni di tonnellate di etilene all'anno. "È un'acquisizione importante per Aramco in un mercato chiave, che sostiene le nostre ambizioni di crescita e fa avanzare la nostra strategia per il passaggio dai liquidi ai prodotti chimici", ha dichiarato Mohammed al Qahtani, vicepresidente esecutivo delle operazioni a valle di Aramco, il quale ha messo in luce come l’accordo confermi l'impegno a lungo termine di Saudi Aramco nei confronti della Cina e la sua fiducia nella forza del settore petrolchimico del Paese asiatico, contribuendo inoltre a garantire un'affidabile fornitura di greggio “ad una delle più importanti raffinerie della Cina”. “Questa cooperazione strategica eleverà la nostra amicizia a lungo termine e a fiducia reciproca un nuovo livello e aprirà la strada a un futuro luminoso attraverso lo sviluppo dell'industria petrolchimica”, ha commentato Li Shuirong, presidente di Rongsheng. La transazione prevede anche una vendita secondaria fuori mercato delle azioni di Rongsheng da parte dell'azionista di maggioranza Zhejiang Rongsheng Holding Group, con il potenziale per una futura collaborazione tra le parti nel commercio, nella raffinazione, nella produzione di prodotti chimici e nelle licenze tecnologiche, ha affermato Aramco. L'accordo, soggetto ad approvazioni normative, dovrebbe concludersi entro la fine del 2023. L’’intesa annunciata fa seguito alla notizia diffusa sull’'intenzione della joint venture Huajin Aramco Petrochemical Company di iniziare i lavori di costruzione di un enorme complesso integrato di raffineria e petrolchimico nel nord-est della Cina nel secondo trimestre del 2023. Saudi Aramco, che detiene il 30 per cento di Huajin Aramco, fornirà al complesso fino a 210 mila barili al giorno di greggio. L'Arabia Saudita è attualmente il secondo cliente della Cina dopo la Russia per quanto riguarda le esportazioni di petrolio. Nel 2022, il Paese del Golfo è stato invece il primo fornitore della Cina, vendendo 87,49 milioni di tonnellate di greggio durante l'anno, pari a 1,75 milioni di barili al giorno. La notizia dell'accordo tra Aramco e Rongsheng giunge mentre la Cina sta cercando di convincere i propri partner nel Golfo a impiegare la valuta cinese yuan in sostituzione del dollaro per le contrattazioni petrolifere. Lo scorso dicembre durante la sua visita a Riad, il presidente Xi Jinping ha dichiarato ai leader arabi del Golfo che la Cina lavorerà per acquistare petrolio e gas in yuan, una mossa che sosterrebbe l'obiettivo di Pechino di stabilire la propria valuta a livello internazionale e indebolire la presa del dollaro statunitense sul commercio mondiale. (Res)