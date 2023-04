Business news: Algeria, 14 concessionarie si preparano all’arrivo di nuovi veicoli Fiat, Opel e Jac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 14 le concessionarie di auto in Algeria che si stanno preparando ad importare nuovi veicoli dall’estero. Tra i marchi figurano Fiat, Opel e Jac, accanto a Renault-Dacia, Citroen, Peugeot e Toyota. Secondo quanto riferito dai media algerini, il comitato tecnico preposto all'esame e al monitoraggio delle pratiche relative alle attività delle concessionarie di autoveicoli nuovi ha avviato l’esame di undici nuove domande per ottenere l’autorizzazione a importare veicoli quali automobili, camion, autobus e motocicli. Al momento, ha dichiarato il ministro dell’Industria Ali Aoun, risultano essere state rilasciate 35 autorizzazioni provvisorie. Altre concessionarie come Renault-Dacia, Citroen, Peugeot e Toyota sono in attesa dell’autorizzazione per iniziare a importare nuovi veicoli. Renault Algeria ha adottato i colori e il nuovo logo di Dacia, mentre si appresta ad acquistare lo stabilimento di Oued Tlelat, nell'ovest del Paese, il quale dovrebbe riprendere le sue attività industriali all'inizio del 2024. Intanto l'ambasciatore di Cina in Algeria, Li Jian, ha fatto sapere che presto anche alcune aziende cinesi co-produrranno auto nel Paese nordafricano. Nelle scorse settimane, Stellantis ha annunciato il lancio in Algeria del marchio Fiat, mettendo a disposizione, dal 21 marzo, un’ampia gamma di modelli per soddisfare le aspettative dei clienti algerini. La fase di investimento concretizza l’accordo sulle specifiche automobilistiche sottoscritto a novembre 2022 con l’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (Algerian Investment Promotion Agency – Aapi) che ratifica l’accordo quadro firmato il 13 ottobre, che a sua volta ha dato il via allo sviluppo delle attività industriali, post-vendita e di ricambi per Fiat, uno dei marchi simbolo di Stellantis, e del settore automobilistico in Algeria. La prima serie di investimenti da parte di Stellantis e dei suoi fornitori per la produzione dei quattro modelli ammonterà a oltre 200 milioni di euro. La fase di costruzione dello stabilimento di Tafraoui-Orano sarà completata entro agosto 2023 e la produzione della prima Fiat 500 è prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, lo stabilimento creerà quasi 2 mila nuovi posti di lavoro in loco, raggiungerà un tasso di localizzazione superiore al 30 per cento, una capacità produttiva di 90.000 veicoli all’anno e realizzerà quattro modelli Fiat. (Ala)