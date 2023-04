Business news: Bp e Adnoc cooperano per acquistare il 50 per cento dell'israeliana NewMed Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società britannica Bp e la compagnia petrolifera statale di Abu Dhabi, National Oil Company (Adnoc), hanno presentato un'offerta da 2 miliardi di dollari per l'acquisizione del 50 per cento di NewMed Energy, un produttore di gas naturale israeliano. La mossa delle due aziende, come spiega il quotidiano "Financial Times", fa parte di un piano volto a perseguire congiuntamente progetti di estrazione di gas nel Mediterraneo orientale. NewMed, quotata sulla Borsa di Tel Aviv, ha una capitalizzazione di mercato di 8,6 miliardi di sterline (9,7 miliardi di euro), ed è controllata del gruppo israeliano Delek. Bp ha affermato di aver collaborato con Adnoc per fare un'offerta non vincolante per rendere privata la società acquisendo il 45 per cento di NewMed quotata in Borsa e il 5 per cento della partecipazione di Delek. "Bp e Adnoc intendono formare una nuova joint venture che si concentrerà sullo sviluppo del gas in aree internazionali di reciproco interesse, compreso il Mediterraneo orientale", ha affermato in una dichiarazione la società energetica britannica. "Questa transazione proposta con NewMed Energy sarebbe un primo passo significativo nella creazione di questa dinamica joint venture insieme ad Adnoc". La compagnia di Abu Dhabi, a sua volta, ha fatto sapere che l'accordo, se completato, "rafforzerebbe la più ampia partnership strategica tra Adnoc e Bp". (Rel)