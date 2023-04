Business news: QatarEnergy rafforza la propria presenza nell’offshore del Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica qatariota QatarEnergy ha firmato un accordo con cui ha acquisito licenze esplorative dalla statunitense ExxonMobil nell’offshore del Canada. Lo ha affermato la stessa QatarEnergy in un comunicato, in cui precisa di aver siglato un accordo con ExxonMobil Canada per licenze al largo della provincia di Terranova e Labrador, in Canada. In base all'accordo, QatarEnergy deterrà una partecipazione operativa del 28 per cento nella licenza EL 1167, che include il pozzo esplorativo Gale e le attività connesse. Qui, ExxonMobil Canada, in qualità di operatore, detiene il 50 per cento mentre la canadese Cenovus Energy il 22 per cento. QatarEnergy deterrà anche un interesse operativo del 40 per cento nella licenza EL 1162, dove ExxonMobil Canada deterrà il restante 60 per cento. “Siamo lieti di firmare questo accordo con il nostro partner strategico, ExxonMobil, per ampliare ulteriormente il nostro portafoglio offshore nel Canada atlantico, nel quadro della nostra spinta alla crescita internazionale”, ha affermato Saad Sherida al Kaabi, ministro di Stato per gli Affari energetici dell'emirato del Golfo, nonchè presidente e amministratore delegato di QatarEnergy. La compagnia qatariota aveva fatto ingresso nell’offshore canadese nel 2021, con una partecipazione del 40 per cento nella licenza al largo delle coste di Terranova e Labrador. Il Qatar costituisce uno dei maggiori fornitori mondiali di gas naturale liquefatto e mira ad espandere la produzione a 126 milioni tonnellate all'anno entro il 2027 attraverso il progetto di espansione del North Field (il più grande giacimento di gas naturale del mondo che Doha condivide con l'Iran e che rappresenta il dieci per cento delle riserve mondiali di gas naturale conosciute), in cui partecipano diverse compagnie internazionali, tra cui l’italiana Eni. (Res)