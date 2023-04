Ucraina: 60 giorni di arresti domiciliari per il metropolita Pavel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale del quartiere Shevchenko di Kiev ha disposto 60 giorni di arresti domiciliari per il metropolita Pavel, a capo del monastero delle Grotte di Kiev. E’ quanto ha riferito la stampa ucraina. Il metropolita, accompagnato dal suo assistente e dagli agenti del Servizio di sicurezza (Sbu), è tornato nel tardo pomeriggio in tribunale dopo la sospensione dell'udienza di questa mattina, inizialmente aggiornata a lunedì prossimo dopo che il presule aveva detto di non sentirsi bene. Il metropolita Pavel ha respinto le accuse che gli sono state formalizzate oggi dallo Sbu, ossia quella di incitamento all’odio interreligioso e di giustificazione dell’aggressione russa ai danni dell’Ucraina. Stando a quanto ha riferito l’Unione dei giornalisti ortodossi, il presule dovrà indossare un braccialetto elettronico e non potrà comunicare con i fedeli. (Kiu)