Business news: il Kazakhstan rafforza i controlli sull’export verso la Russia

- Il governo del Kazakhstan irrigidirà i controlli verso le esportazioni in Russia a partire dal prossimo primo aprile. Lo ha annunciato la presidenza di Astana, dopo che la mossa era stata anticipata dal portale “Eurasianet” lo scorso venerdì 24 marzo e attribuita alla volontà di evitare che il territorio kazakho venga utilizzato per aggirare le sanzioni occidentali contro la Russia. Vengono così fissate nuove procedure per l’export verso i Paesi dell’Unione economica eurasiatica (Uee) che, fa sapere la presidenza kazakha, “impediranno che i relativi documenti vengano presentati da prestanome, da falsi mittenti o destinatari”. (Res)