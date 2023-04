Business news: Cina, premier Li promette apertura e crescita economica “qualsiasi cosa accadrà”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina resterà aperta “qualunque cosa accadrà” e manterrà una “costante crescita economica”. Lo ha assicurato il primo ministro Li Qiang ai leader delle multinazionali presenti a Pechino in occasione del Forum sullo sviluppo della Cina. Li, ripreso dal quotidiano “South China Morning Post”, ha sottolineato che il Paese è “profondamente integrato nelle catene globali di distribuzione” e “continuerà a guidare la crescita economica mondiale, garantendo nel contempo un vasto mercato alle imprese straniere”. Parole che giungono alla vigilia dell’apertura del Boao Forum nell’Hainan, al quale interverrà lo stesso premier eletto questo mese dall’Assemblea nazionale del popolo (Anp). “Ci allineeremo ai più alti standard delle regole internazionali economiche e commerciali, espanderemo la nostra apertura in maniera costante e sistematica, cercheremo di creare un ambiente imprenditoriale di prima classe orientato al mercato, basato sullo stato di diritto e internazionalizzato”, ha sottolineato Li. “A prescindere dai cambiamenti della situazione internazionale – ha aggiunto – la Cina continuerà risolutamente ad espandere la propria apertura”. Secondo il premier cinese, l’economia globale sta affrontando “un periodo difficile, segnato da fattori complicati e da volatilità”. “È come camminare nella pioggia: se ci si guarda i piedi, si vede solo fango; se si guarda davanti a sé, si vede l’arcobaleno”, ha osservato Li. (Cip)