Business news: Musk, Wozniak e mille esperti chiedono stop a sviluppo Ia, "rischi per l'umanità"

- Elon Musk, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak e un gruppo di dirigenti aziendali ed esperti hanno firmato una lettera aperta che chiede una moratoria semestrale allo sviluppo dell'intelligenza artificiale (Ia), paventando gravi rischi per le società e l'umanità. I firmatari dell'appello, patrocinato dall'ente non profit Life Institute e sottoscritto in tutto da un migliaio di personalità ed esperti del settore tecnologico, mettono in guardia dai rischi insiti a loro dire nell'evoluzione di sistemi più sofisticati del modello linguistico multimodale Gpt-4 sviluppato da Open-Ai. "Potenti sistemi Ia dovrebbero essere sviluppati solo una volta accertato con sicurezza che i loro effetti saranno positivi e i loro rischi gestibili", afferma la lettera. La missiva elenca una serie di rischi potenziali per le società e la civiltà umana legati allo sviluppo di sistemi Ia in grado di competere con gli esseri umani, a cominciare da ricadute economiche e occupazionali senza precedenti; i firmatari sollecitano gli sviluppatori a lavorare con autorità politiche ed enti regolatori per sviluppare protocolli che consentano la gestione ordinata dei progressi tecnologici nel settore. La pubblicazione della lettera segue di due giorni una presa di posizione da parte dell'agenzia di polizia europea Europol, che ha espresso riserve legali ed etiche in merito a sistemi Ia avanzati come ChatGpt e il timore che possano essere utilizzati per crimini informatici e disinformazione. (Was)