Business news: abbigliamento, Uniqlo abbandonana il Myanmar

- Fast Retailing, azienda giapponese proprietaria della catena di negozi di abbigliamento Uniqlo, si è unita ad altre multinazionali del settore che hanno deciso di concludere l'esternalizzazione della produzione nel Myanmar. Dopo il golpe del 2021, i contratti delle aziende di abbigliamento internazionali con gli stabilimenti tessili birmani avevano continuato a fornire lavoro a basso reddito nel Paese; tuttavia, la rigidità delle condizioni operative e la stretta della giunta sulle libertà civili e i diritti umani hanno convinto sempre più aziende a interrompere le relazioni con quel Paese. Fast Retailing è l'ultima di questo settore ad assumere tale decisione, dopo società come Marks & Spencer e Primark: a partire dalla prossima stagione invernale, i marchi Uniqlo e Gu non procureranno più alcun capo di abbigliamento da produttori birmani. L'impatto per Fast Retailing dovrebbe essere limitato, dal momento che il gruppo conta oltre 430 partner per la produzione a livello globale in Paesi come Cina e Vietnam, (Git)