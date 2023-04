Business news: Arabia Saudita, governo stanzia oltre 80 miliardi di dollari per progetti idrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha stanziato oltre 80 miliardi di dollari per realizzare alcuni progetti idrici nei prossimi anni. Lo ha riferito il ministero dell’Ambiente, dell’acqua e dell’agricoltura del Regno in un comunicato diffuso dal quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale il fabbisogno idrico del Regno, stimato a 24,8 miliardi di metri cubi nel 2015, sta registrando un costante aumento del 7 per cento all’anno. Il settore agricolo rappresenta il principale consumatore di acqua del Regno, rappresentando l’84 per cento della domanda di acqua, ha spiegato il quotidiano. Secondo quanto riferito dal viceministro dell’Ambiente, Abdulaziz al Shaibani, Riad “è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030, grazie alla riorganizzazione del settore idrico e alla formulazione della Strategia nazionale per l'acqua”. "Il Regno aspira a fornire servizi igienico-sanitari a oltre il 95 per cento entro il 2030”, ha proseguito Al Shaibani. (Res)