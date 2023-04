Pnrr: Mit, elaborate tutte istanze pagamento per opere, verifiche per il caso Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Migliaia di pratiche ereditate dal Mit all’arrivo di Matteo Salvini: a gennaio si contavano oltre 11 mila istanze di accesso alle diverse misure per far fronte all’incremento dei costi delle opere pubbliche. Da gennaio a oggi, grazie a un efficientamento delle procedure coordinate dal capo Dipartimento delle Opere Pubbliche, ne sono state elaborate oltre 5 mila di cui un migliaio relative a interventi Pnrr che sono stati completamente soddisfatte". Così una nota del Mit. "Al momento non risultano in sospeso istanze relative ad opere Pnrr. È doveroso precisare - prosegue la nota - che le istanze vengono fatte al Mit dalle stazioni appaltanti, cui spetta poi il compito di procedere ai pagamenti nei confronti delle imprese appaltatrici. Per quanto concerne i lavori per la costruzione del lotto unico 6-7-8 dell'autostrada Siracusa-Gela, il Mit verificherà l'iter dell'istanza eventualmente presentata dalla stazione appaltante (Consorzio autostrade siciliane) e vigilerà sui relativi seguiti", conclude.(Com)