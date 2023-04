Business news: colosso cinese Baidu annulla lancio Ernie bot, calano azioni a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese di Internet Baidu ha annullato il lancio in diretta streaming di un prodotto relativo al suo bot “Ernie”, il software per la simulazione e l’emulazione delle conversazioni umane simile a ChatGpt. Lo fa sapere la multinazionale in una nota, aggiungendo che la diretta è stata sostituita da una riunione a porte chiuse con il primo gruppo di aziende che stanno testando il prodotto. Il cambio di formato è stato disposto per soddisfare la “forte domanda” di aziende candidatesi per testare il chatbot Ernie, ha spiegato la società, anticipando ulteriori incontri. Le azioni di Baidu quotate a Hong Kong hanno ceduto fino al 4,5 per cento nelle contrattazioni odierne dopo la cancellazione della diretta. (Cip)