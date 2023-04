Business news: amministratore delegato Apple a Pechino per Forum sullo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato del colosso tecnologico Apple, Tim Cook, ha elogiato l’innovazione della Cina e la lunga storia di cooperazione con il produttore statunitense di iPhone nel corso di una visita nella prima potenza asiatica, dove si è recato il 25 marzo per partecipare al China Development Forum, che si è chiuso a Pechino. “L'innovazione si sta sviluppando rapidamente in Cina e credo che accelererà ulteriormente”, ha detto Cook citato dalla stampa locale. La visita si è inserita in un momento di crescenti tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti, che negli ultimi mesi hanno varato una serie di restrizioni alla vendita di semiconduttori a Pechino. Contestualmente, Apple ha tentato di ridurre la dipendenza dalla catena d’approvvigionamento cinese e di trasferire la produzione in centri emergenti come l’India, soprattutto dopo le interruzioni provocate lo scorso anno dalle draconiane misure di contenimento del Covid-19 e dalle proteste operaie nello stabilimento di Foxconn a Zhengzhou. (Cip)