Business news: criptovalute, autorità regolamentari Usa fanno causa alla società cinese Binance

- La Commodity Futures Trading Commissione (Cftc), ente federale che vigila sui mercati dei derivati finanziari negli Stati Uniti, ha fatto causa alla società cinese Binance Holdings, proprietaria della più grande piattaforma al mondo per lo scambio di criptovalute. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che, secondo le autorità Usa, Binance avrebbe violato una serie di norme che impongono alle società di scambiare futures o altri derivati finanziari su “piattaforme adeguatamente regolamentate”. La piattaforma è indagata dal dipartimento della Giustizia e dall’Agenzia delle entrate per riciclaggio di denaro dal 2021, a fronte della mancanza di adeguati controlli sui propri clienti. (Was)