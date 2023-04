Business news: Alibaba si fa in sei, il controllo della holding al presidente Daniel Zhang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba si dividerà in sei compagnie indipendenti, con un presidente in comune, Daniel Zhang, e sei diversi amministratori delegati. Lo ha annunciato la stessa società in un comunicato. Le sei aziende si occuperanno, rispettivamente, del settore cloud, dell'e-commerce cinese, dell'e-commerce globale, delle consegne a domicilio, della logistica, di media e intrattenimento. Ciascuna avrà un proprio consiglio di amministrazione e sarà "pienamente responsabile dei propri risultati", potrà raccogliere fondi e quotarsi autonomamente in borsa quando sarà pronta. "Il mercato sarà il banco di prova per le nostre ambizioni", ha scritto Zhang in una lettera ai dipendenti. L'annuncio giunge a un giorno dalla ricomparsa in Cina del fondatore del gruppo, Jack Ma, che lunedì – dopo un anno trascorso all'estero, in particolare tra Australia e Giappone – ha visitato una rete di scuole private finanziate da Alibaba a Hangzhou a partire dal 2017. L'imprenditore, che si è dimesso dalla presidenza del gruppo nel 2019, era sparito dai riflettori dopo aver criticato apertamente gli enti cinesi di regolamentazione e dopo aver accusato le grandi banche statali del Paese di avere una “mentalità da banco dei pegni”. (Cip)