Business news: colloquio ministri Esteri Cina-Vietnam, focus su rafforzamento cooperazione

- Cina e Vietnam dovrebbero sostenersi sulle questioni di reciproco interesse, promuovere un “autentico multilateralismo” e collaborare alla tutela dei “legittimi diritti e interessi” dei Paesi in via di sviluppo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, al termine di una conversazione telefonica avuta con l’omologo vietnamita, Bui Thanh Son. Il titolare della diplomazia cinese, riferisce l’emittente di Stato cinese “Cctv”, ha definito i due Paesi “compagni e fratelli”, invocando sforzi per innalzare il livello degli scambi. Particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento della cooperazione nell’ambito della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e della relativa iniziativa di connettività “Due corridoi, una cintura”, specificamente incentrata su Cina e Vietnam. Son, da parte sua, ha espresso apprezzamento per il contributo della Cina alla pace, alla prosperità e allo sviluppo globali, ribadendo che Hanoi considera prioritario il rapporto con Pechino. (Cip)