Business news: premier Singapore in Cina, potenziale per crescita cooperazione con Guangdong

- Esiste un grande potenziale per la crescita della cooperazione tra Singapore e il Guangdong, la provincia cinese più forte dal punto di vista economico e produttivo. Lo ha dichiarato il primo ministro della città-Stato, Lee Hsien Loong, nel corso della sua visita a Canton. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Stratis Times”, Lee è stato ricevuto dal segretario provinciale del Partito comunista, Huang Kunming, il quale ha illustrato lo “sviluppo di alta qualità” del Guangong e l’impegno del governo locale a risolvere “il problema degli squilibri economici” tra le aree urbane e quelle rurali. L’economia della provincia ha un valore di 2.470 miliardi di dollari, ma la crescita del prodotto interno lordo è stata di soli 1,9 punti percentuali lo scorso anno, ben inferiore al 4,7 per cento registrato da altre province come il Fujian e lo Jiangxi. (Cip)