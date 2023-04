Business news: consultazione politica, Italia e Vietnam concordano di intensificare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta consultazione politica tra l’Italia e il Vietnam si è concentrata sul rafforzamento del partenariato strategico, a dieci anni dalla sua istituzione e a 50 anni dall'inizio delle relazioni bilaterali. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”) all’indomani della riunione presieduta a Roma dalla sottosegretaria italiana agli Esteri, Maria Tripodi, e dalla viceministra degli Esteri vietnamita, Le Thi Thu Hang. Le parti hanno espresso soddisfazione per i risultati della cooperazione economica: l’interscambio commerciale ha superato 6,2 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento dell’undici per cento su base annua, per effetto dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Vietnam (Evfta). Il prossimo obiettivo, fissato lo scorso dicembre, è di sette miliardi. È stato concordato di approfondire la cooperazione nella difesa e nella sicurezza, nella scienza e nella tecnologia, nella cultura, nell’istruzione e nel turismo; prossimamente dovrebbero essere approvati il programma culturale per il periodo 2023-25 e il piano d’azione per l’istruzione per lo stesso triennio. (Fim)