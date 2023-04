© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definita una "città del futuro", la Xiong'an New Area festeggia oggi il suo sesto anniversario.L'1 aprile 2017, la Cina ha annunciato piani per stabilire la Xiong'an New Area, situata circa 100 chilometri a sud-ovest di Pechino.L'obiettivo era di costruire una città verde su un'area di 1.770 chilometri quadrati, caratterizzata dall'innovazione e che fornisse un modello nazionale di sviluppo di alta qualità. (Xin)