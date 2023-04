Business news: Ad saudita Aramco, sostegno a sicurezza e sviluppo energetico Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero uno del colosso dell'energia saudita Aramco, Amin Nasser, ha espresso il sostegno alla sicurezza e allo sviluppo energetico a lungo termine della Cina, poiché la società lavora a stretto contatto con Pechino per raggiungere obiettivi sostenibili. Parlando al China Development Forum di Pechino, Nasser ha affermato che Aramco ha partnership e tecnologie per la riduzione delle emissioni con la Cina per realizzare prodotti a basse emissioni di carbonio. "Vogliamo essere una fonte onnicomprensiva di energia e sostanze chimiche per la sicurezza energetica a lungo termine della Cina e per lo sviluppo di alta qualità della Cina", ha affermato Nasser. L'amministratore delegato di Aramco ha aggiunto: "Ecco perché stiamo raddoppiando l'approvvigionamento energetico della Cina, inclusi nuovi prodotti a basso tenore di carbonio, prodotti chimici e materiali avanzati, tutti sostenuti da tecnologie di riduzione delle emissioni". Nasser ha inoltre sottolineato che i piani di Aramco di aumentare la sua produzione di petrolio a 13 milioni di barili al giorno entro il 2027 rafforzeranno la sicurezza energetica a lungo termine della Cina. “La visione di Aramco del futuro energetico, e il percorso più realistico per arrivarci, è strettamente allineata con quella della Cina. E, come la Cina, pensiamo in decenni, non in trimestri", ha affermato. Durante il discorso a Pechino, Nasser ha rivelato che Aramco è alla ricerca di opportunità di investimento globali nel gas naturale liquefatto (Gnl). “Stiamo costantemente aggiungendo energia a basse emissioni di carbonio al nostro portafoglio, in particolare idrogeno blu e ammoniaca blu, e combustibili rinnovabili. E stiamo valutando anche un ingresso nel gas naturale liquefatto. Man mano che la transizione energetica si evolve, c'è anche il problema critico della transizione dei materiali", ha aggiunto. Durante l'evento a Pechino, Aramco ha firmato accordi con partner cinesi per costruire un complesso di raffinazione nella regione nord-orientale della Cina. Aramco ha accettato di siglare un accordo con North Huajin Chemical e Panjin Xincheng per avviare la costruzione della raffineria e del complesso petrolchimico nella provincia di Liaoning. All'inizio di marzo, Saudi Aramco ha registrato una crescita record dell'utile netto del 46,46 per cento nel 2022 pari a 604,01 miliardi di rial (161 miliardi di dollari), guidata dall'aumento dei prezzi del petrolio, dall'aumento dei volumi venduti e dal miglioramento dei margini per i prodotti raffinati. (Res)