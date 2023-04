Business news: Vietnam, l’export di prodotti ittici in calo del 29 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi due mesi del 2023 le esportazioni di prodotti ittici del Vietnam sono crollate del 29 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, attestandosi a 1,1 miliardi di dollari. Lo riporta il quotidiano locale “Lao Dong” citando gli ultimi dati delle dogane. Secondo l’Associazione dei produttori e degli esportatori di prodotti ittici del Vietnam (Vasep), il calo è legato in particolare alle ripercussioni dell’inflazione sui consumi. L’export verso gli Stati Uniti, ad esempio, è diminuito del 55 per cento, mentre quello verso la Corea del Sud del 14 per cento. Le esportazioni di pangasio e di tonno dal Vietnam sono calate del 38 e del 30 per cento, attestandosi rispettivamente a 240 e 109 milioni di dollari. I gamberetti, che normalmente rappresentano tra il 40 e il 45 per cento dell’export totale di prodotti ittici vietnamiti, hanno visto un calo del 40 per cento, pagando in particolare la concorrenza di prodotti a più basso costo provenienti da Ecuador e India. Il segretario generale della Vasep, Truong Dinh Hoe, ha chiesto la rimozione dei dazi del 2 per cento sull’importazione di fagioli di soia utilizzati per nutrire i gamberetti da allevamento. (Fim)