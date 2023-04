Business news: Giappone, produttore schermi digitali Joled presenta istanza di bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joled, azienda giapponese nata nel 2015 dalla fusione delle attività di produzione di pannelli Oled di Panasonic e Sony, ha presentato istanza di insolvenza alla Corte distrettuale di Tokyo. L'azienda ha accumulato un passivo di 33,7 miliardi di yen (257 milioni di dollari), sintomatici del lungo declino dell'industria giapponese dei display, che non è riuscita a tenere il passo di quelle sudcoreana e cinese. Joled sperava di attingere alle esperienze di Sony e Panasonic per affermarsi come un campione nazionale dei pannelli Oled in grado di produrre in massa a prezzi competitivi, ma negli anni seguiti alla sua costituzione l'azienda ha faticato a far decollare le proprie attività, anche a causa della pandemia di Covid-19. L'azienda ha già firmato un accordo di base per il trasferimento della tecnologia e delle operazioni di sviluppo, che contano un centinaio di dipendenti, a Japan Display, altra azienda giapponese del settore e fornitrice di Apple. Japan Display, a sua volta alle prese con perdite croniche, inizialmente controllava una quota del 15 per cento di Joled, ma a marzo 2020 l'aveva trasferita al fondo d'investimento Incj. (Git)