Business news: Disney elimina divisione metaverso, licenzia dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Walt Disney Co. ha chiuso la sua piccola divisione dedita ad esplorare le opportunità di mercato del metaverso. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui la chiusura è parte di un più ampio piano di ristrutturazione delle attività che dovrebbe portare a circa 7 mila licenziamenti nell'arco dei prossimi due mesi. La divisione chiusa da Disney era guidata da Mike White, ex dirigente del ramo prodotti di consumo, e contava 50 dipendenti, che sono stati tutti licenziati. (Was)