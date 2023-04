Business news: India, gruppo di lavoro commercio e investimenti G20 si concentra su catene del valore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima riunione del gruppo di lavoro del G20 sul commercio e gli investimenti sotto la presidenza indiana, tenutasi dal 28 al 30 marzo a Mumbai, nello Stato del Maharastra, ha registrato la partecipazione di oltre cento delegati di Paesi membri e ospiti e di organizzazioni internazionali e regionali. I partecipanti hanno discusso delle priorità della presidenza indiana in quattro sessioni tecniche a porte chiuse. Lo riferisce un comunicato del ministero del Commercio e dell’industria dell’India. Il 29 marzo le deliberazioni si sono concentrate sulla costruzione di catene globali del valore resilienti; il 30 marzo sull’integrazione delle micro, piccole e medie imprese nel commercio globale e sulla logistica. Riguardo alle catene del valore, è stata evidenziata la necessità di trasparenza nell’amministrazione delle misure non tariffarie e di cooperazione tra gli organismi di normazione di tutto il mondo. Diversi Paesi membri, inoltre, hanno sottolineato l’esigenza di diversificazione e di partecipazione delle imprese dei Paesi in via di sviluppo e meno sviluppati. Al termine dei tre giorni di lavoro, il ministro del Commercio indiano, Piyush Goyal, ha ribadito l’importanza del commercio e degli investimenti per una crescita inclusiva che comprenda tutto il Sud del mondo. (Inn)