Roma: omicidi al Tuscolano, Fiore ucciso da finti agenti che volevano sapere di Finizio (2)

- Alcuni hanno detto agli agenti sopraggiunti poco dopo, chiamati dallo stesso Fiore agonizzante, di aver sentito l'uomo lamentarsi nel suo appartamento ma di aver trovato la porta chiusa. E infatti la porta era chiusa anche all'arrivo della polizia, quella vera, che per entrare in casa, hanno dovuto far intervenire i vigili del fuoco per forzare la serratura. A quel punto, però, per Andrea Fiore non c'era più nulla da fare. La svolta nelle indagini c'è stata quando gli investigatori, nel controllare l'area, hanno trovato alcuni documenti appartenenti ad Daniele Viti, riconosciuto successivamente dei testimoni in sede di individuazione fotografica come uno degli uomini visti poco prima del forte boato. Gli agenti della Squadra mobile di Roma, quindi, sono così arrivati a Daniele Viti e all'alloggio occupato abusivamente in zona Corviale. Durante la perquisizione dell'alloggio è stata trovata nascosta una pistola e un ingente quantitativo di hashish e marijuana. Per lui è così scattato l'arresto per omicidio volontario in concorso. Questa mattina, sempre gli agenti della mobile, per lo stesso reati, hanno arrestato un altro uomo di 43 anni. (Rer)