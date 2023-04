Business news: dipartimento Commercio Usa sanziona aziende cinesi accusate di sfruttamento degli uiguri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni commerciali a diverse aziende cinesi accusate di prendere parte allo sfruttamento e alla repressione della minoranza etnica musulmana uigura nella regione dello Xinjiang. Secondo una nota pubblicata dal dipartimento, le aziende sanzionate sono implicate nella "campagna di repressione, arresti arbitrari di massa e sorveglianza tecnologica contro il popolo uiguro e membri di altre minoranze musulmane". Quattro delle aziende sanzionate - Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co, Moyu Haishi Electronic Technology Co, Pishan Haishi Yong’an Electronic Technology Co e Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology Co - sono di proprietà del produttore cinese di videocamere e sistemi di sorveglianza Hikvision. (Was)