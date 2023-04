Kosovo: von Cramon, Lista serba partecipi a elezioni nei quattro comuni del nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo chiede alla Lista serba di modificare la sua decisione di non partecipare alle elezioni nei quattro comuni del nord del Kosovo. Lo ha detto il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon, postando su Twitter la lettera da lei firmata insieme al deputato socialdemocratico Thijs Reuten, in cui scrive che il Parlamento europeo "si rammarica profondamente" del rifiuto del gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo di partecipare alle prossime elezioni nel nord del Kosovo. La deputata europea invita allo stesso tempo la Lista serba a presentare la sua lista elettorale "senza indugio", anche se il termine per la presentazione è scaduto. Nella lettera, von Cramon chiede inoltre alle istituzioni di Pristina di "mostrare flessibilità". Il termine fissato dalla Commissione elettorale centrale del Kosovo per le candidature alle elezioni straordinarie che Pristina prevede di tenere a fine aprile in quattro comuni del nord del Kosovo è stato più volte prorogato ed è scaduto due giorni fa. Finora, secondo i dati della Commissione, oltre ai maggiori partiti che riuniscono gli albanesi, si è candidato solo il Partito dei serbi del Kosovo di Leposavic. La Lista serba ha infatti confermato che non vi parteciperà fino a quando non sarà prima costituita l'Associazione dei comuni serbi (Zso) e tutte le unità speciali del Kosovo non saranno ritirate da quella zona. (segue) (Seb)